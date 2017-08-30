Артис Аболс: После двух периодов игра явно была не на нашей стороне

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о победе над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух периодов игра явно была не на нашей стороне, не только по счету, но и по содержанию. В первом периоде было много удалений, и, как следствие, много оборонялись.

Соперник владел инициативой. Игра продолжается 60 минут, и в третьем периоде мы перешли на игру в три пятерки. Появились движение, уверенность в своих силах. Забили гол, заработали большинство, которое реализовали. Рад, что выиграли матч», - приводит слова Аболса официальный сайт «Нефтехимика».