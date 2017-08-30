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Артис Аболс: После двух периодов игра явно была не на нашей стороне

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс – о победе над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух периодов игра явно была не на нашей стороне, не только по счету, но и по содержанию.  В первом периоде было много удалений, и, как следствие, много оборонялись.

Соперник владел инициативой. Игра продолжается 60 минут, и в третьем периоде мы перешли на игру в три пятерки. Появились движение, уверенность в своих силах. Забили гол, заработали большинство, которое реализовали. Рад, что выиграли матч», - приводит слова Аболса официальный сайт «Нефтехимика».

Матч

Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы:

Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2 - бол.). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3 - п.в.).

Место и дата

29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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