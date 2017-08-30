Артис Аболс: После двух периодов игра явно была не на нашей стороне
Главный тренер «Лады» Артис Аболс –
о победе над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«После двух периодов игра явно
была не на нашей стороне, не только по счету, но и по содержанию. В первом периоде было много удалений, и, как
следствие, много оборонялись.
Соперник владел инициативой. Игра продолжается 60 минут, и в третьем периоде мы перешли на игру в три пятерки. Появились движение, уверенность в своих силах. Забили гол, заработали большинство, которое реализовали. Рад, что выиграли матч», - приводит слова Аболса официальный сайт «Нефтехимика».
Матч
Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы:
Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2 - бол.). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3 - п.в.).
Место и дата
29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция