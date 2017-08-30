Виктор Альварес: У меня была возможность учиться футболу в «Барселоне» и «Эспаньоле»

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес – о своем детстве и жизни в Барселоне.

– Виктор, вы родились в Барселоне. Редкий мальчишка не мечтает играть за сине-гранатовых, однако вы перешли в менее популярный «Эспаньол».

– В Барселоне множество мальчишек, мечтающих играть в «Барсе», но есть ребята, которые любят «Эспаньол», – приводит слова Альвареса официальный сайт «Арсенала». – У меня была возможность учиться футболу в школах обоих клубов. В Каталонии соперничество «Барселоны» и «Эспаньола» носит принципиальный характер с 20 годов прошлого века.

– Кто вас привел в футбол? На кого в юные годы хотели быть похожим?

– Не могу сказать, что обязан карьерой какому-то конкретному человеку. Получилось, как бы само собой, начинал играть во дворе. Спасибо, родителям и брату, которые всегда поддерживали меня.

– В детстве ходили на матчи «Барселоны» с «Реалом»?

– Конечно! С билетами всегда было трудно, но мне их не покупали - доставались через школу. «Барса» против «Реала» - это всегда яркие спектакли, а то, что было непросто достать билет, делало эти матчи еще более желаемыми. Билет на трибуну за воротами или вдоль поля – это неважно, радовался каждой возможности.

– Мячи подавали в Примере?

– Приходилось в «Эспаньоле». В Испании почти все стадионы футбольные, там услуги мальчишек не требовались. Но у «Эспаньола» в тот момент была олимпийская арена. Команды юношей младшего возраста распределяли для подачи мячей.

– Вы росли как болельщик «Барселоны» или «Эспаньола»?

– Первые шесть лет занимался в «Барселоне», но в 13 лет перешел в систему подготовки «Эспаньола». Подкупила семейная обстановка, царившая в этом клубе. Персонал, игроки бело-синих помогали друг другу. В итоге я оказался среди меньшинства, ведь у «Барсы» куда больше фанатов. Но меня это не смущает.

– С кем из звезд футбола начинали карьеру?

– В «Барселоне» партнером был Рафинья. В «Эспаньоле» начинал вместе с Серхи Дардером, он сейчас играет в «Лионе». Другие сверстники играют в Сегунде или в не столь известных клубах за пределами Испании.