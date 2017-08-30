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Виктор Альварес: У меня была возможность учиться футболу в «Барселоне» и «Эспаньоле»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес – о своем детстве и жизни в Барселоне.

– Виктор, вы родились в Барселоне. Редкий мальчишка не мечтает играть за сине-гранатовых, однако вы перешли в менее популярный «Эспаньол».
– В Барселоне множество мальчишек, мечтающих играть в «Барсе», но есть ребята, которые любят «Эспаньол», – приводит слова Альвареса официальный сайт «Арсенала». – У меня была возможность учиться футболу в школах обоих клубов. В Каталонии соперничество «Барселоны» и «Эспаньола» носит принципиальный характер с 20 годов прошлого века.

 Кто вас привел в футбол? На кого в юные годы хотели быть похожим?
– Не могу сказать, что обязан карьерой какому-то конкретному человеку. Получилось, как бы само собой, начинал играть во дворе. Спасибо, родителям и брату, которые всегда поддерживали меня.

 В детстве ходили на матчи «Барселоны» с «Реалом»?
– Конечно! С билетами всегда было трудно, но мне их не покупали -  доставались через школу. «Барса» против «Реала» - это всегда яркие спектакли, а то, что было непросто достать билет, делало эти матчи еще более желаемыми. Билет на трибуну за воротами или вдоль поля – это неважно, радовался каждой возможности.

 Мячи подавали в Примере?
– Приходилось в «Эспаньоле». В Испании почти все стадионы футбольные, там услуги мальчишек не требовались. Но у «Эспаньола» в тот момент была олимпийская арена. Команды юношей младшего возраста распределяли для подачи мячей.

 Вы росли как болельщик «Барселоны» или «Эспаньола»?
– Первые шесть лет занимался в «Барселоне», но в 13 лет перешел в систему подготовки «Эспаньола». Подкупила семейная обстановка, царившая в этом клубе. Персонал, игроки бело-синих помогали друг другу. В итоге я оказался среди меньшинства, ведь у «Барсы» куда больше фанатов. Но меня это не смущает.

 С кем из звезд футбола начинали карьеру?
– В «Барселоне» партнером был Рафинья. В «Эспаньоле» начинал вместе с Серхи Дардером, он сейчас играет в «Лионе». Другие сверстники играют в Сегунде или в не столь известных клубах за пределами Испании.

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