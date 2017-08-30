Виктор Альварес: С содроганием жду, когда наступят русские холода

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о переезде в Тулу и дебюте в РФПЛ.

– Как возник вариант с «Арсеналом»?

– Можно сказать, счастливый случай, – приводит слова Альвареса официальный сайт «Арсенала». – Карьера в «Эспаньоле», где я иногда выводил команду с капитанской повязкой, в определенный момент требовала чего-то свежего. Я не поменял страну ради галочки, считаю, что открыл новые возможности для роста.

– Ваш дебют в «Арсенале» пришелся на матч с действующим чемпионом России.

– «Спартак» - сильный соперник. Это был трудный матч, своими шансами в первом тайме мы не воспользовались. Нужно взять этот опыт, пусть он и отрицательный.

– С кем успели подружиться в тульской команде, с кем можете поговорить на испанском?

– Хорошие отношения со всеми игроками. На испанском говорят Расич, Алекс, Горан (Чаушич – прим. ред.), Лука (Джорджевич – прим. ред.).

– Вам комфортно в «Арсенале»?

– Я доволен, все ко мне относятся доброжелательно. Адаптация проходит легко, хотя есть вещи, которые отличаются от того, к чему привык в «Эспаньоле».

– В Испании футболисты, прибывая на матч, обязаны выходить через переднюю дверь автобуса?

– Нет. Только в России я узнал, что есть такие правила. Теперь я понимаю, почему мы так странно выходим из автобуса (смеется).

– Что-то еще вас удивляет?

– В чемпионате России мало отличий, футбол есть футбол. Только с содроганием жду, когда наступят русские холода.