Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Альварес: С содроганием жду, когда наступят русские холода

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о переезде в Тулу и дебюте в РФПЛ.

– Как возник вариант с «Арсеналом»?
– Можно сказать, счастливый случай, – приводит слова Альвареса официальный сайт «Арсенала». – Карьера в «Эспаньоле», где я иногда выводил команду с капитанской повязкой, в определенный момент требовала чего-то свежего. Я не поменял страну ради галочки, считаю, что открыл новые возможности для роста.

 Ваш дебют в «Арсенале» пришелся на матч с действующим чемпионом России.
– «Спартак» - сильный соперник. Это был трудный матч, своими шансами в первом тайме мы не воспользовались. Нужно взять этот опыт, пусть он и отрицательный. 

 С кем успели подружиться в тульской команде, с кем можете поговорить на испанском?
– Хорошие отношения со всеми игроками. На испанском говорят Расич, Алекс, Горан (Чаушич – прим. ред.), Лука (Джорджевич – прим. ред.).

 Вам комфортно в «Арсенале»?
– Я доволен, все ко мне относятся доброжелательно. Адаптация проходит легко, хотя есть вещи, которые отличаются от того, к чему привык в «Эспаньоле».

 В Испании футболисты, прибывая на матч, обязаны выходить через переднюю дверь автобуса?
– Нет. Только в России я узнал, что есть такие правила. Теперь я понимаю, почему мы так странно выходим из автобуса (смеется). 

 Что-то еще вас удивляет?
–  В чемпионате России мало отличий, футбол есть футбол. Только с содроганием жду, когда наступят русские холода.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Альварес: У меня была возможность учиться футболу в «Барселоне» и «Эспаньоле»Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес – о своем детстве и жизни в Барселоне.Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛНету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Миодраг Божович: «Локомотив» выиграл Кубок, потому что я ушел перед финалом!Миодраг Божович: «Локомотив» выиграл Кубок, потому что я ушел перед финалом!Главный тренер тульского «Арсенала» высказал мнение об игре команды и рассказал, почему не сложилось в «Локомотиве».Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда Кангва из «Газиантепспора»Форвард «Газиантепспора» Эванс Кангва перешел в «Арсенал», сообщает официальный сайт тульской команды.Миодраг Божович: Первый тайм начали без настрояНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Амкар» (0:1) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил плохую реализацию голевых моментов.
Теннис
Рафаэль Надаль победил Душана Лайовича на старте US Open
Футбол
«Спорт» ждет от «Спартака» официального предложения по Эвертону
Футбол
«Монако» приобрел у «Лацио» Бальде Кейта
Футбол
Коутиньо перейдет в «Барселону» за 160 миллионов евро
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика