Андрей Шевченко: Желаю удачи Луческу, но не в матче с Украиной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко – о предстоящих матчах с Турцией и Исландией, которые состоятся в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

– Все здоровы, все нормально. Сегодня приехали Ярмоленко и Ракицкий, – приводит слова Шевченко «Террикон». – Сформировали определенный микроцикл тренировок. Вчера, сегодня и завтра определим состояние игроков. Будут определенные нагрузки, завтра начнем проводить двухразовые тренировки. Будем смотреть на состояние игроков, которые не выступают.

– Вы довольно поздно объявили состав на эти два матча. Были сомнения?

– У меня на 95 процентов была четкая ясность состава. Единственное - ждали последних матчей. Это касалось позиции нападающего. Те, кого мы вызвали, не всегда получают игровую практику. Тем не менее, не вижу большой проблемы. Сейчас посмотрим их на тренировках. Под вопросом и позиция правого защитника. Но мы будем решать проблемы.

– Как идет подготовка к Турции?

– У нас есть достаточно информации. Для нас это не секрет. Сейчас можно подготовить любое видео. Наблюдатели ездили на просмотр игроков. Есть полная информация. Луческу сделал ставку на более опытных игроков. Даже вызвал игрока, который давно не играл, Турана. Видно, что будут определенные перестановки. Но пусть турки волнуются за их команду.

Луческу хорошо знает наш футбол. С большим уважением отношусь. Желаю ему удачи, но не в матче с Украиной.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко со сборной Турции дома сыграют 2 сентября, а с исландцами на выезде – 5 сентября.