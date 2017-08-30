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Евгений Коноплянка: Луческу – особый раздражитель, буду рад победе над ним

Источник:  ТерриконКомментарии

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка – о предстоящем матче с командой Турции, главным тренером которой является экс-наставник донецкого «Шахтера» и питерского «Зенита» Мирча Луческу.

– Мы проводим матч дома, нам нужна только победа, – приводит слова Коноплянки «Террикон». – Я сконцентрирован только на нашей игре. Чем интереснее будет наш футбол – тем лучше для украинских болельщиков.

Но для меня Луческу является особым раздражителем. Сколько мы играли против «Шахтера» в чемпионате Украины – всегда были заведены. Рядом сидит Евгений Шахов, он знает, как играть против такого тренера. Поэтому буду вдвойне рад победе над Луческу.

Напомним, сборная Украины с командой Турции дома сыграет 2 сентября, а с исландцами на выезде – 5 сентября. 

Андрей Шевченко: Желаю удачи Луческу, но не в матче с Украиной

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