Евгений Коноплянка: Луческу – особый раздражитель, буду рад победе над ним
Полузащитник сборной Украины
Евгений Коноплянка – о предстоящем матче с командой Турции, главным тренером
которой является экс-наставник донецкого «Шахтера» и питерского «Зенита» Мирча
Луческу.
– Мы проводим матч дома, нам нужна только победа, – приводит
слова Коноплянки «Террикон». – Я сконцентрирован только на нашей игре. Чем
интереснее будет наш футбол – тем лучше для украинских болельщиков.
Но для меня Луческу является особым раздражителем. Сколько мы играли против «Шахтера» в чемпионате Украины – всегда были заведены. Рядом сидит Евгений Шахов, он знает, как играть против такого тренера. Поэтому буду вдвойне рад победе над Луческу.
Напомним, сборная Украины с командой Турции дома сыграет 2 сентября, а с исландцами на выезде – 5 сентября.
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