Андрей Ярмоленко: Сразу согласился и полетел в Дортмунд – это огромный шаг вперед
Вингер сборной
Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем переходе в дортмундскую «Боруссию»,
а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Турции.
– Расскажите, как получилось
перейти в «Боруссию».
– Позвонил президент. Сказал, что клубы между собой договорились, и он не против моего перехода, – приводит слова Ярмоленко «Террикон». – Оставалось дело за малым – пройти медосмотр и подписать личный контракт. Конечно же, я сразу согласился и полетел в Дортмунд.
– Что лично для вас
означает переход в «Боруссию»?
– Это огромный шаг вперед. Я об этом давно мечтал. Теперь нужно еще больше работать и показывать, что я достоин играть в таком клубе.
– Теперь будете
играть в рурском дерби против Коноплянки...
– Уже пошутили на эту тему. Женя меня поздравил, он тоже понимает, что это огромный шаг вперед. Он сказал, что легко не будет, но я готов.
– Как играть с
Турцией?
– Ну, как играть – конечно же, на победу. У нас другого выхода нет. Мы должны в этих двух играх набирать шесть очков.
Напомним, сборная Украины с командой Турции дома сыграет 2 сентября, а с исландцами на выезде – 5 сентября.