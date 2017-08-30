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Андрей Ярмоленко: Сразу согласился и полетел в Дортмунд – это огромный шаг вперед

Источник:  ТерриконКомментарии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем переходе в дортмундскую «Боруссию», а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Турции.

– Расскажите, как получилось перейти в «Боруссию».
– Позвонил президент. Сказал, что клубы между собой договорились, и он не против моего перехода, – приводит слова Ярмоленко «Террикон». – Оставалось дело за малым – пройти медосмотр и подписать личный контракт. Конечно же, я сразу согласился и полетел в Дортмунд.

 Что лично для вас означает переход в «Боруссию»?
– Это огромный шаг вперед. Я об этом давно мечтал. Теперь нужно еще больше работать и показывать, что я достоин играть в таком клубе.

 Теперь будете играть в рурском дерби против Коноплянки...
– Уже пошутили на эту тему. Женя меня поздравил, он тоже понимает, что это огромный шаг вперед. Он сказал, что легко не будет, но я готов.

 Как играть с Турцией?
– Ну, как играть – конечно же, на победу. У нас другого выхода нет. Мы должны в этих двух играх набирать шесть очков.

Напомним, сборная Украины с командой Турции дома сыграет 2 сентября, а с исландцами на выезде – 5 сентября.

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