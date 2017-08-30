Мирча Луческу: У Украины хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Украины, который состоится в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

«Нам будет противостоять очень хорошо организованная команда, которая лучше готова физически, – приводит слова Луческу «Газета.Ru». – В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы.

Постараемся не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Считаю, мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта.

У меня давняя история противостояний с ними. Сборная Украины изо всех постарается меня обыграть, но я тоже сделаю все возможное ради победы.

Противники не так хорошо нас знают, но мы их знаем прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдет, чем ответить.

Напомним, матч Украина – Турция состоится 2 сентября и пройдет на поле стадиона «Металлист» в Харькове.