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«Гент» отказался продать Эсити в ЦСКА

Источник:  Completesportsnigeria.comКомментарии

Бельгийский «Гент» отказался продать московскому ЦСКА полузащитника Андерсона Эсити, сообщает Complete Sports.

По информации издания, армейцы предложили за 23-летнего нигерийца 6 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ в связи с тем, что руководство «Гента» не успевает найти хорошую замену Эсити до конца трансферного окна.

Сообщается, что бельгийцы готовы продолжить переговоры, если московский клуб предложит более 8 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Эсити перешел в «Гент» из португальского «Эшторила» в августе 2016 года. В прошлом году за бельгийский клуб Андерсон сыграл в 37 матчах, в которых заработал 10 желтых и две красные карточки.

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