«Гент» отказался продать Эсити в ЦСКА
Источник: Completesportsnigeria.comКомментарии
Бельгийский «Гент» отказался
продать московскому ЦСКА полузащитника Андерсона Эсити, сообщает Complete
Sports.
По информации издания, армейцы
предложили за 23-летнего нигерийца 6 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ в
связи с тем, что руководство «Гента» не успевает найти хорошую замену Эсити до конца
трансферного окна.
Сообщается, что бельгийцы готовы
продолжить переговоры, если московский клуб предложит более 8 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, Эсити перешел в «Гент» из португальского «Эшторила» в августе 2016 года. В прошлом году за бельгийский клуб Андерсон сыграл в 37 матчах, в которых заработал 10 желтых и две красные карточки.
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