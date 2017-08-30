Даниил Квят: Италия – мой второй дом, а гонка здесь всегда интересная

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет в Италии.

«Я вырос в Италии и очень хорошо знаю эту страну. Для меня это второй дом. В юности я жил в Риме и свободно говорю по-итальянски, поэтому я всегда с радостью возвращаюсь в Италию.

Гонка в Монце уже много лет входит в календарь Формулы-1. Это легендарная трасса с длинными прямыми, на которых мы разгоняемся до очень высоких скоростей. Гонка здесь всегда получается интересной.

Единственное, что мне не нравится, так это заасфальтированная зона безопасности в повороте «Параболика». Теперь проходить этот участок не так сложно, тогда как раньше при вылете там твоя гонка могла закончиться досрочно.

У меня хорошие воспоминания о Монце. В младших сериях я одержал на этой трассе несколько побед. Хотя есть и неприятное воспоминание: в 2014 году у меня сломался тормозной диск в первом повороте, что испортило мне гонку, и я финишировал 11-м. Я стартовал тогда последним и сумел прорваться вперед, но этого оказалось недостаточно, чтобы заработать очки. Было очень обидно, ведь гонка складывалась отлично. Надеюсь, после гонки в этом году приятных воспоминаний у меня будет больше», – приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, гран-при Италии пройдет с 1 по 3 сентября.