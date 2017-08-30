Федерер на старте US Open победил Тиафо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках первого круга US Open третья ракетка мира,
швейцарец Рождер Федерер одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со
счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 37
минут, за это время 36-летний Федерер 17 раз подал навылет, допустил четыре
ошибки при подаче и реализовал шесть брейк-поинтов, а в активе его соперника
пять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре брейка.
Во втором круге турнира швейцарец сыграет с победителем пары Михаил Южный (Россия) – Блаж Кавчич (Словения).
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Тиафо Ф. (США) - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4
Место и дата
30 августа 03:30, , Онлайн-трансляция
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