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Федерер на старте US Open победил Тиафо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках первого круга US Open третья ракетка мира, швейцарец Рождер Федерер одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут, за это время 36-летний Федерер 17 раз подал навылет, допустил четыре ошибки при подаче и реализовал шесть брейк-поинтов, а в активе его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре брейка.

Во втором круге турнира швейцарец сыграет с победителем пары Михаил Южный (Россия) – Блаж Кавчич (Словения).

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Тиафо Ф. (США) - 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4

Место и дата

30 августа 03:30, , Онлайн-трансляция

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