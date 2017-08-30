Йоветич и Кейта перешли в «Монако», Надаль и Федерер вышли во 2-й круг US Open, а «Трактор» обыграл «Магнитку». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Форвард «Интера» Стеван Йоветич перешел в «Монако» за 11 миллионов евро. Следом за черногорцем из итальянской серии А в стан монегасков перебрался Бальде Кейта, на продаже которого «Лацио» выручил не менее 30 миллионов евро.

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур стал игроком «Марселя», хотя ранее сообщалось, что 28-летний футболист согласовал условия контракта с «Зенитом».

Московский «Спартак» претендует на голландского вингера «Лилля» Анвара Эль-Гази.

Бельгийский «Гент» отказался продать столичному ЦСКА полузащитника Андерсона Эсити за 6 миллионов фунтов.

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

В рамках КХЛ «Трактор» с минимальным счетом переиграл «Металлург», «Локомотив» дома обыграл «Витязь», московское «Динамо» в серии буллитов победило «Йокерит», а «Нефтехимик» уступил «Ладе».

Рафаэль Надаль победил Душана Лайовича на старте US Open. Также во второй круг прошел Роджер Федерер, вырвавший победу у американца Фрэнсиса Тиафо.

К слову, большинство матчей первого круга US Open перенесены из-за сильного дождя в Нью-Йорке.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала о том, почему приняла решение вернуться в большой спорт.

Цитаты дня:

«Желаю удачи Луческу, но не в матче с Украиной», – Андрей Шевченко, наставник сборной Украины.

«Луческу – особый раздражитель, буду рад победе над ним», – Евгений Коноплянка, полузащитник сборной Украины.

«У Украины хорошая команда, но мы найдем, чем ответить», – Мирча Луческу, главный тренер сборной Турции.

«С содроганием жду, когда наступят русские холода», – Виктор Альварес, защитник тульского «Арсенала».