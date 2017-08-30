Сергей Зуев: Не повернется язык назвать ошибку арбитра матча ЦСКА - «Ахмат» грубой

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ.



«Мы вроде бы сошлись на том, что это ошибка судьи. Но назвать ее грубой или недопустимой у меня язык не повернется. Вы видели, что момент пусть и не очень динамичный, но ассистент располагался на другой половине поля, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Также смущает момент с гетрами футболиста, наносившего удар. Если уж мы говорим об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.



Да, по тем материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это ошибочное решение. Но ни один специалист не скажет, что он 100% уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, поскольку у него была возможность занять позицию. Это была не супердинамичная ситуация, когда надо было пробежать десятки метров», — заявил Зуев в эфире «Матч ТВ».