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Сергей Зуев: Не повернется язык назвать ошибку арбитра матча ЦСКА - «Ахмат» грубой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ. 

«Мы вроде бы сошлись на том, что это ошибка судьи. Но назвать ее грубой или недопустимой у меня язык не повернется. Вы видели, что момент пусть и не очень динамичный, но ассистент располагался на другой половине поля, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Также смущает момент с гетрами футболиста, наносившего удар. Если уж мы говорим об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации. 

Да, по тем материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это ошибочное решение. Но ни один специалист не скажет, что он 100% уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, поскольку у него была возможность занять позицию. Это была не супердинамичная ситуация, когда надо было пробежать десятки метров», — заявил Зуев в эфире «Матч ТВ».

Матч

ЦСКА - Ахмат - 0:1 (0:1)

Голы

Садаев 45 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо

Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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