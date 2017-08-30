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Джефферсон Фарфан: Я счастлив в «Локомотиве» и надеюсь выиграть чемпионат

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

«Я счастлив в «Локомотиве». У меня есть действующий контракт с клубом. Я рад выступать за эту команду и думаю, что останусь здесь. «Локомотив» — очень большая команда, и она доказывает это своими результатами. Мы надеемся выиграть чемпионат», — цитируют Фарфана «Известия».

В текущем сезоне Фарфан принял участие в шести матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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