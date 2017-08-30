Дмитрий Селюк: Предлагал «Локомотиву» Траоре, который в тысячу раз лучше Эдера

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что предлагал московскому «Локомотиву» услуги нападающего Ласина Траоре.

«Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет два бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме», — написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, в составе ЦСКА Траоре сыграл 21 матч и забил шесть мячей, после этого также на правах аренды перешел в хихонский «Спортинг».

За испанский клуб 27-летний форвард провел восемь матчей и забил дважды.