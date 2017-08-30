Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Селюк: Предлагал «Локомотиву» Траоре, который в тысячу раз лучше Эдера

Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что предлагал московскому «Локомотиву» услуги нападающего Ласина Траоре.

«Предлагал. Траоре не просто на порядок, в 100 раз лучше Эдера. Даже если Траоре выпьет два бутылки виски, будет лучше Эдера в хорошей форме», — написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, в составе ЦСКА Траоре сыграл 21 матч и забил шесть мячей, после этого также на правах аренды перешел в хихонский «Спортинг».

За испанский клуб 27-летний форвард провел восемь матчей и забил дважды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джефферсон Фарфан: Я счастлив в «Локомотиве» и надеюсь выиграть чемпионатПолузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.Сергей Зуев: Не повернется язык назвать ошибку арбитра матча ЦСКА - «Ахмат» грубойИнспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ.Юрий Белоус: «Зенит» способен взорвать трансферный рынокБывший президент «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Зенит» способен совершить громкий переход до закрытия трансферного окна.Йоветич и Кейта перешли в «Монако», Надаль и Федерер вышли во 2-й круг US Open, а «Трактор» обыграл «Магнитку». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Виктор Альварес: С содроганием жду, когда наступят русские холодаЗащитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о переезде в Тулу и дебюте в РФПЛ.
Футбол
Евгений Коноплянка: Луческу – особый раздражитель, буду рад победе над ним
Футбол
Андрей Шевченко: Желаю удачи Луческу, но не в матче с Украиной
Спортивная гимнастика
Алия Мустафина: Почему решила вернуться в спорт? Потому что скучаю по девчонкам, тренерам, форме и выступлениям
Теннис
Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Арруабаррену
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Эдер
Эдервсе новости
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости