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Алексей Сорокин: Переговоры по телеправам на ЧМ-2018 завершим до конца текущего года

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что вопрос о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей ЧМ-2018 года будет решен до конца текущего года.

«Стороны, которыми являются ФИФА и российские каналы, понимают обоюдную важность скорейшего достижения соглашения. Это необходимо и той, и другой стороне. Каналы заинтересованы в продаже рекламного времени и компенсации затрат, ФИФА - в раскрутке самого чемпионата мира. Здесь нет никаких противоречий, все должно быть решено как можно скорее.

Думаю, переговоры завершатся даже раньше, чем в конце года. Воля сторон есть, никто не намерен искусственно затягивать процесс. Это исключительно коммерческие переговоры, и не надо искать здесь какую-то подоплеку», - цитирует Сорокина ТАСС.

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