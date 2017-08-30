Виктор Гусев: Стоит откомментировать матч ЦСКА или «Спартака», как сразу присылают много писем

Спортивный телекомментатор Виктор Гусев поделился мнением о роли болельщиков в современном футболе.

- Какое место болельщики занимают в современном футболе?

– Грядущий чемпионат мира будет не для прессы и не для функционеров, и не правы те, кто так думает, - цитирует Гусева Sports.ru - Он будет только для болельщиков, как и любой спорт. Футбол придумали для широкой массы болельщиков, а нарушения этого принципа приводят к неприятным ситуациям. Когда от болельщиков ничего не зависит в бюджете клуба и они всего лишь лирическая составляющая, рушится четкая система между футболом, клубом и болельщиками. Нужно всегда об этом помнить и знать при подготовке к чемпионату мира.

- Нововведения в футболе — это тоже для болельщиков?

– При введении видеоповторов решающим должно быть слово болельщика — нужно определиться, вы за справедливость или же за динамичность и непрерывность матча? Это изменение не в правилах, а в оценке; помощь судье и возможность принять правильное решение. С моей точки зрения, чем больше футбола, тем лучше: пусть затягивают видеоповторами и матч тогда будет длиннее. Но решать все это должны только болельщики.



- С каким поведением болельщиков вы сталкиваетесь после работы на матчах?

– Стоит откомментировать матч ЦСКА — «Спартак», как начинают идти письма. Понятно, что положительных отзывов там нет. Сложно представить человека, который покупает конверт, садится и начинает писать, как все здорово. Такое письмо может прийти только из сумасшедшего дома. 50% писем: почему вы весь матч болели за «Спартак»? Другие 50 — зачем так бессовестно поддерживать ЦСКА? Болельщик на что-то настроен, хочет что-то услышать и обязательно услышит, каким бы нейтральным ни был комментатор.