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Павел Воронков: Меньков отказался от трех попыток из-за боли в ноге

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Менеджер российского прыгуна в длину Александра Менькова Павел Воронков рассказал, почему спортсмен отказался от трех последних попыток на этапе серии Мирового вызова в Загребе.

«Александр почувствовал боль в ноге, поэтому мы решили, что не нужно добивать себя в конце сезона. Он свой результат показал — такой, какой мог. Из предосторожности мы приняли такое решение. Но на самом деле в следующем году все будет хорошо», — цитирует Воронкова «Р-Спорт».

Напомним,  Меньков, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу с результатом 7,98 м.

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