Павел Воронков: Меньков отказался от трех попыток из-за боли в ноге

Менеджер российского прыгуна в длину Александра Менькова Павел Воронков рассказал, почему спортсмен отказался от трех последних попыток на этапе серии Мирового вызова в Загребе.

«Александр почувствовал боль в ноге, поэтому мы решили, что не нужно добивать себя в конце сезона. Он свой результат показал — такой, какой мог. Из предосторожности мы приняли такое решение. Но на самом деле в следующем году все будет хорошо», — цитирует Воронкова «Р-Спорт».