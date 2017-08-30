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Сергей Абрамов: «Спартак» выглядел лучше ЦСКА

Источник:  И.С.К. «Дина»Комментарии

Капитан московского мини-футбольного клуба «Спартак» Сергей Абрамов прокомментировал ничью в контрольном матче против «Дины», 3:3.

«Мы провели хороший спарринг с сильным соперником. Понятно, что сегодня «Дина» ещё не стабилизировала свой состав и игра российских вице-чемпионов сейчас далека от идеала. Но и в «Спартаке» много новых несыгранных футболистов, поэтому игра изобиловала большим количеством ошибок. Для «Спартака» это вторая товарищеская игра в новом сезоне, и по качеству она превосходит наш матч с ЦСКА. На Кубке Вызова было очень много зрителей, парни переволновались и не показали всего, что умеют. Игра с «Диной» прошла в более спокойной обстановке, и наша команда сыграла значительно лучше», — цитирует Абрамова официальный сайт «Дины».

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