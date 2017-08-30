Владимир Касторнов: Сборной России не нужно обольщаться после хорошего старта на чемпионате Европы

Волейбольный агент Владимир Касторнов прокомментировал старт сборной России на чемпионата Европы в Польше.

«Лично у меня какого-то оголтелого воодушевления нет. Понимаю, что играли с достойными соперниками, но не с самыми сильными. В плей-офф будет совсем другой уровень. Это касается и соперников, и уровня напряжения. С той же Словенией мы по ходу партий проигрывали и только в конце доставали. Нам ни в коем случае не надо обольщаться. Сборная сделала тот минимум, который должна была. О реальной готовности нашей команды можно будет говорить после старта плей-офф.

Подача у нас летит, но не сказать что мы «выносим» соперников с приема. Прежде всего стоит отметить прием, который позволяет Сергею Гранкину комбинировать. Он играет очень быстро и очень непредсказуемо. Я давно и часто наблюдаю за его игрой, знаю его стиль, но он не перестает удивлять. Очень высокая скорость передач, хорошее качество, грамотное ведение игры. Это бросается в глаза.

Конечно, Макс Михайлов пока наша палочка-выручалочка, на которую можно надеяться в любой момент. Связка Гранкин – Михайлов здорово работает. Кроме того, Сергей хорошо взаимодействует с нашими центрами. Он любит играть первым темпом и всю игру строит из под них.

Обязательно надо отметить доигровщиков Юрия Бережко и Дмитрия Волкова. Они вместе с либеро дают возможность команде играть в хороший быстрый волейбол плюс сами не проваливаются в атаке. У нас сейчас есть достаточно органичная команда, но если выделять элементы, то это прием и хорошее ведение игры», — цитирует Касторнова «Спорт Бизнес Online».