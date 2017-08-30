Ильдар Шиксатдаров: Мне не везло с «Ладой»

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тренер выпускал в большинстве, старался оправдывать доверие. Но как-то не получилось отличиться. Было много шансов в большинстве. Надо просто больше работать над завершением. У нас многое получается, в каждой игре есть моменты. Да и у меня были моменты, что-то пока не идет у меня. Вратарь, штанга – все что угодно, только не гол. Но самое главное — не расстраиваться, работать над этим. Нужно быть сконцентрированным в своих моментах», – передает слова Шиксатдарова «БИЗНЕС Оnline».