Ильдар Шиксатдаров: Мне не везло с «Ладой»
Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тренер выпускал в большинстве, старался оправдывать доверие. Но как-то не получилось отличиться. Было много шансов в большинстве. Надо просто больше работать над завершением. У нас многое получается, в каждой игре есть моменты. Да и у меня были моменты, что-то пока не идет у меня. Вратарь, штанга – все что угодно, только не гол. Но самое главное — не расстраиваться, работать над этим. Нужно быть сконцентрированным в своих моментах», – передает слова Шиксатдарова «БИЗНЕС Оnline».
Матч
Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы:
Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2 - бол.). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3 - п.в.).
Место и дата
29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция