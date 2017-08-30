На Кубке мира российские клубы развели по разным группам

Организаторы розыгрыша Кубка мира обнародовали календарь предстоящего, уже 44-го по счёту турнира, являющегося на сегодня самым престижным клубным турниром по хоккею с мячом.

Россию в Сандвикене будут представлять четыре клуба: «СКА-Нефтяник». «Байкал-Энергия», «Енисей» и «Уральский трубник». В четвертьфинал турнира выходят команды занявшие первое и второе места в своих группах.

Наблюдать за ходом турнира болельщики смогут по видеотрансляциям матчей, которые организаторы Кубка мира будут предоставлять в Интернете на платной основе. Ссылка будет сообщена дополнительно.





Программа Кубка мира-2017. Сандвикен, Швеция





Группа А

«Эдсбюн» (Эдсбюн, Швеция)

«Вестерос» (Вестерос, Швеция)

«Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия)

«Ветланда» (Ветланда, Швеция)





Группа B

«Стабек» (Беккестуа, Норвегия)

«Енисей» (Красноярск, Россия)

«Вилла» (Лидчёпинг, Швеция)

«Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция)





Группа C

«Вейтеря» (Лаппеенранта, Финляндия)

«Больнес» (Больнес, Швеция)

«Бруберг» (Сёдерхамн, Швеция)

«Уральский трубник» (Первоуральск, Россия)





Группа D

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск, Россия)

«Сандвикен» (Сандвикен, Швеция)

«Венерсборг» (Венерсборг, Швеция)

«Сириус» (Упсала, Швеция)





12 октября, четверг

1. 11.00 (время местное) «Эдсбюн» — «Ветланда»

2. 12.45 «Венерсборг» — «Сириус»

3. 14.15 «Хаммарбю» — «Стабек»

4. 15.45 «Больнес» — «Уральский трубник»

5. 17.30 «Вейтеря» — «Бруберг»

.. 19.00 Церемония открытия

6. 19.30 «Сандвикен» — «СКА-Нефтяник»

7. 21.00 «Вилла» — «Енисей»

8. 22.30 «Байкал-Энергия» — «Вестерос»





13 октября, пятница

9. 9.30 «Вилла» — «Стабек»

10. 11.00 «Хаммарбю» — «Енисей»

11. 12.45 «Вейтеря» — «Уральский трубник»

12. 14.15 «Байкал-Энергия» — «Ветланда»

13. 15.45 «Сириус» — «СКА-Нефтяник»

14. 17.30 «Эдсбюн» — «Вестерос»

15. 19.00 «Сандвикен» — «Венерсборг»

16. 20.30 «Вилла» — «Хаммарбю»

17. 22.15 «Больнес» — «Бруберг»

18. 23.45 «Енисей» — «Стабек»





14 октября, суббота

19. 8.00 «Эдсбюн» — «Байкал-Энергия»

20. 9.30 «Ветланда» — «Вестерос»

21. 11.00 «Сандвикен» — «Вилла»

22. 12.45 «СКА-Нефтяник» — «Венерсборг»

23. 14.15 «Бруберг» — «Уральский трубник»

24. 15.45 «Больнес» — «Вейтеря»

1/4 финала

25. 19.00 A1 — B2

26. 20.35 B1 — A2

27. 22.10 C1 — D2

28. 23.45 D1 — C2





15 октября, воскресенье

1/2 финала

29. 10.00 Победитель матча 25 — Победитель матча 26

30. 11.30 Победитель матча 27 — Победитель матча 28

Финал

31. 16.00 Победитель матча 29 — Победитель матча 30

Церемония награждения