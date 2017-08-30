На Кубке мира российские клубы развели по разным группам
Организаторы розыгрыша Кубка мира обнародовали календарь предстоящего, уже 44-го по счёту турнира, являющегося на сегодня самым престижным клубным турниром по хоккею с мячом.
Россию в Сандвикене будут представлять четыре клуба: «СКА-Нефтяник». «Байкал-Энергия», «Енисей» и «Уральский трубник». В четвертьфинал турнира выходят команды занявшие первое и второе места в своих группах.
Наблюдать за ходом турнира болельщики смогут по видеотрансляциям матчей, которые организаторы Кубка мира будут предоставлять в Интернете на платной основе. Ссылка будет сообщена дополнительно.
Программа Кубка мира-2017. Сандвикен, Швеция
Группа А
«Эдсбюн» (Эдсбюн, Швеция)
«Вестерос» (Вестерос, Швеция)
«Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия)
«Ветланда» (Ветланда, Швеция)
Группа B
«Стабек» (Беккестуа, Норвегия)
«Енисей» (Красноярск, Россия)
«Вилла» (Лидчёпинг, Швеция)
«Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция)
Группа C
«Вейтеря» (Лаппеенранта, Финляндия)
«Больнес» (Больнес, Швеция)
«Бруберг» (Сёдерхамн, Швеция)
«Уральский трубник» (Первоуральск, Россия)
Группа D
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск, Россия)
«Сандвикен» (Сандвикен, Швеция)
«Венерсборг» (Венерсборг, Швеция)
«Сириус» (Упсала, Швеция)
12 октября, четверг
1. 11.00 (время местное) «Эдсбюн» — «Ветланда»
2. 12.45 «Венерсборг» — «Сириус»
3. 14.15 «Хаммарбю» — «Стабек»
4. 15.45 «Больнес» — «Уральский трубник»
5. 17.30 «Вейтеря» — «Бруберг»
.. 19.00 Церемония открытия
6. 19.30 «Сандвикен» — «СКА-Нефтяник»
7. 21.00 «Вилла» — «Енисей»
8. 22.30 «Байкал-Энергия» — «Вестерос»
13 октября, пятница
9. 9.30 «Вилла» — «Стабек»
10. 11.00 «Хаммарбю» — «Енисей»
11. 12.45 «Вейтеря» — «Уральский трубник»
12. 14.15 «Байкал-Энергия» — «Ветланда»
13. 15.45 «Сириус» — «СКА-Нефтяник»
14. 17.30 «Эдсбюн» — «Вестерос»
15. 19.00 «Сандвикен» — «Венерсборг»
16. 20.30 «Вилла» — «Хаммарбю»
17. 22.15 «Больнес» — «Бруберг»
18. 23.45 «Енисей» — «Стабек»
14 октября, суббота
19. 8.00 «Эдсбюн» — «Байкал-Энергия»
20. 9.30 «Ветланда» — «Вестерос»
21. 11.00 «Сандвикен» — «Вилла»
22. 12.45 «СКА-Нефтяник» — «Венерсборг»
23. 14.15 «Бруберг» — «Уральский трубник»
24. 15.45 «Больнес» — «Вейтеря»
1/4 финала
25. 19.00 A1 — B2
26. 20.35 B1 — A2
27. 22.10 C1 — D2
28. 23.45 D1 — C2
15 октября, воскресенье
1/2 финала
29. 10.00 Победитель матча 25 — Победитель матча 26
30. 11.30 Победитель матча 27 — Победитель матча 28
Финал
31. 16.00 Победитель матча 29 — Победитель матча 30
Церемония награждения