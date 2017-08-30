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Генеральная репетиция ЧМ-2018 пройдет в Красногорске

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Красногорск примет международный «Турнир четырех наций» с участием мужской национальной сборной России.

Соревнования, соглашение о проведении которых подписано между Международной федерацией бенди (FIB) и АНО «Спортивный клуб «Зоркий», пройдут в Подмосковье с 7 по 9 декабря 2017 года.

Планируется, что в турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии. Он станет генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдет в Хабаровске в начале 2018 года.

Напомним, что в декабре 2016 года «Турнир четырех наций», который принимал шведский Тролльхеттан, выиграла сборная России.

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