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Постпред России при СЕ: Присоединение к конвенции по безопасности в спорте создаст новую систему проведения спортивных событий

Источник:  RT на русскомКомментарии

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что присоединение к Конвенции СЕ о едином подходе к обеспечению безопасности, охране общественного порядка и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий поможет России лучше подготовиться к проведению чемпионата мира 2018 года.

«Хулиганство во время спортивных мероприятий имеет трансграничный эффект. Присоединение к конвенции создаст новую систему безопасного проведения подобного рода мероприятий. Данный шаг демонстрирует всю серьезность отношения России к вопросу не только соблюдения, но и разработки новых норм в спортивной сфере», – приводит «RT на русском» слова Солтановского.

Отметим, что в июле Совет Федерации поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.

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