Постпред России при СЕ: Присоединение к конвенции по безопасности в спорте создаст новую систему проведения спортивных событий
Постоянный
представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что присоединение
к Конвенции СЕ о едином подходе к обеспечению безопасности, охране
общественного порядка и обслуживанию во время футбольных матчей и других
спортивных мероприятий поможет России лучше подготовиться к проведению
чемпионата мира 2018 года.
«Хулиганство во время спортивных мероприятий имеет трансграничный эффект. Присоединение к конвенции создаст новую систему безопасного проведения подобного рода мероприятий. Данный шаг демонстрирует всю серьезность отношения России к вопросу не только соблюдения, но и разработки новых норм в спортивной сфере», – приводит «RT на русском» слова Солтановского.
Отметим, что в июле Совет Федерации поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.