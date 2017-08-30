Юлии Липницкой предложили стать спортивным журналистом

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин предложил Липницкой стать спортивным журналистом одного из местных СМИ.

«Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас — сильная команда спортивных журналистов на «ОТВ», наставников — хоть отбавляй. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок.

Ее не продвигали по линии всесильных и влиятельных родителей, а ее соперниц не снимали с соревнований по надуманным предлогам, не травили в столовой, как футбольных бразильцев во Франции, не светили в глаза лазерными указками», — цитирует Федечкина «Собеседник.Ру».