Макгрегор не будет выступать в UFC до конца года

Чемпион UFC в легком весе Коннор Макгрегор не будет проводить бои до конца 2017 года, сообщает The Sun. После боксерского поединка с Флойдом Мэйвезером Атлетическая комиссия штата Невада запретила 29-летнему ирландцу участвовать в боях до октября по медицинским показателям.

До 26 октября Макгрегор не может выходить на ринг, а до 11 октября ему противопоказан всяческий физический контакт.

Напомним, еще до поражения от Мэйвезера Макгрегор заявил, что планировал вернуться в UFC в этом году. По словам его тренера Оди Аттара в качестве соперников чемпиона организации рассматривались Нейт Диаз, а также Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон и Кевин Ли.

Бой Мэйвезер – Макгрегор прошел в воскресенье и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.