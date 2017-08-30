Макгрегор не будет выступать в UFC до конца года
Чемпион UFC в легком весе Коннор Макгрегор не
будет проводить бои до конца 2017 года, сообщает The Sun. После боксерского поединка с
Флойдом Мэйвезером Атлетическая комиссия штата Невада запретила 29-летнему
ирландцу участвовать в боях до октября по медицинским показателям.
До 26 октября Макгрегор не может выходить на ринг, а до 11 октября ему противопоказан всяческий физический контакт.
Напомним, еще до поражения от Мэйвезера Макгрегор заявил, что планировал вернуться в UFC в этом году. По словам его тренера Оди Аттара в качестве соперников чемпиона организации рассматривались Нейт Диаз, а также Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон и Кевин Ли.
Бой Мэйвезер – Макгрегор прошел в воскресенье и завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.