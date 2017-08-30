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Манчини хочет покинуть «Зенит»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет покинуть петербургский клуб из-за срыва трансфера тунисского защитника Аймена Абденнура, сообщает Corriere dello Sport.

Бывший защитник «Валенсии» Абденнур вместо «Зенита» перешел в «Марсель».

Напомним, Манчини возглавляет «Зенит» с лета 2017 года. Под его руководством команда вышла в групповой этап Лиги Европы. В РФПЛ петербуржцы с 20 очками после восьми игр возглавляют турнирную таблицу.

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