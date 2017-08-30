Манчини хочет покинуть «Зенит»

Нобель Арустамян: Переход Смолова в «Зенит» весьма вероятен Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Зенит».

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» избавился от главной беды, Промес страдает, а Дзюба хочет много

«Зенит» избавился от главной беды, Промес страдает, а Дзюба хочет много В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.