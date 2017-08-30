Манчини хочет покинуть «Зенит»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини хочет покинуть петербургский клуб из-за срыва трансфера
тунисского защитника Аймена Абденнура, сообщает Corriere dello Sport.
Бывший защитник «Валенсии» Абденнур вместо «Зенита» перешел
в «Марсель».
Напомним, Манчини возглавляет «Зенит» с лета 2017 года. Под
его руководством команда вышла в групповой этап Лиги Европы. В РФПЛ петербуржцы
с 20 очками после восьми игр возглавляют турнирную таблицу.
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