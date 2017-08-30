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Нобель Арустамян: Переход Смолова в «Зенит» весьма вероятен

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Зенит».

«Аренда Дзюбы в «Краснодар» и трансфер Смолова в «Зенит» – сюжеты, пусть и связаны между собой, развиваются параллельно. Переезд Федора в Санкт-Петербург до конца лета вполне вероятен. 

Если вы смотрели встречу с «Динамо», где Смолов оформил дубль, то видели: Федор понимал, что это, возможно, его последняя игра в футболке краснодарского клуба. Я специально следил за тем, как Смолов обошел пол-стадиона, долго всем аплодировал, слышал овации в ответ. Это было красиво, искреннее и эмоционально. Хотя еще никто – даже сам Федор – не знает, как развернется ситуация. 

«Краснодар» должен получить предложение, которое его устроит. Готов ли «Зенит» платить за Смолова 16 миллионов евро и пойдет ли «Краснодар» на компромисс – пока вопрос. Федор – нападающий топ-уровня для чемпионата России, но насколько «Зенит» готов на еще один дорогой трансфер? Полагаю, все упирается в Сергея Галицкого. Именно он решает, продавать игрока или нет», – цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

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