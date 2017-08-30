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Суарес может сыграть в матче отбора ЧМ-2018 с Аргентиной

Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес может принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной, сообщает Sport.es.

Во вторник 30-летний нападающий, восстанавливающийся после травмы колена, прибыл в Монтевидео и принял участие в тренировке национальной команды. В первой ее части Суарес занимался по индивидуальному плану, а в конце присоединился к партнерам.

Врач сборной Уругвая Альберто Пан заявил, что колено Суареса хорошо отреагировало на нагрузки, и игрок близок к возвращению в строй.

Также Пан отметил, что от «Барселоны» не поступало просьбы поберечь Суареса в ближайших матчах квалификации чемпионата мира.

Напомним, сборная Уругвая проиграла предыдущие три матча отборочного турнира и занимает третье место, опережая на одно очко Аргентину, которая идет пятой.

Матч Уругвай – Аргентина пройдет в ночь на 1 сентября на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. В ночь на 6 сентября Уругвай сыграет с Парагваем в Асунсьоне.

Добавим, что Суарес получил травму колена 16 августа в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). Ожидалось, что восстановление форварда займет четыре недели.

Матч

Уругвай - Аргентина

Место и дата

01 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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