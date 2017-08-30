Трофеи футбольного «Спартака» будут выставлены перед матчем КХЛ с минским «Динамо»

Трофеи футбольного «Спартака», завоеванные за победу в чемпионате и Суперкубке России, будут выставлены для обозрения перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Минск).

«Внутри арены только в этот день у всех болельщиков будет уникальная возможность сфотографироваться с трофеями наших футбольных одноклубников: с кубком за победу в чемпионате страны и Суперкубком!», – говорится на сайте хоккейного клуба.

Напомним, в мае футбольный «Спартак» стал чемпионом России спустя 16 лет, а 14 июля завоевал Суперкубок России, победив обладателя Кубка России «Локомотив» (2:1 д.в.)

Матч «Спартак» – «Динамо» (Минск) пройдет 2 сентября в «ВТБ Ледовый дворец». Начало – 17:00 (мск). Игра станет первой домашней для красно-белых в новом сезоне.