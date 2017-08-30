Владимир Путин: Россия гордится достижениями в стрелковом спорте

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей чемпионата мира по стендовой стрельбе, который пройдет в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» с 1 по 10 сентября.

«В России развитию стрелкового спорта уделяется серьезное внимание. Мы гордимся триумфами наших чемпионов и рекордсменов на самых престижных международных соревнованиях, чтим победные традиции отечественной стрелковой школы, настроены на дальнейшую популяризацию этого замечательного, зрелищного вида спорта. И конечно, мы искренне рады принять у себя сильнейших стрелков планеты.

Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов, станет настоящим праздником для участников и гостей», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.