Андрей Ведищев: Цель «Локомотива» - возвращение в Евролигу

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах на предстоящий сезон.



«Как всегда, встреча с членами правления прошла продуктивно. В ходе заседания мы согласовали стратегию улучшения клубной инфраструктуры для подготовки наших молодежных команд и наметили цели на сезон. «Локо» сыграет в трех турнирах, хорошо известных нашим болельщикам. Главные задачи – победа в Кубке Европы, попадание в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ и выход в финал и возвращение в Евролигу. Мы рассчитываем на успех и в розыгрыше Кубка России, в котором примем участие после долгого перерыва», – цитирует Ведищева официальный сайт клуба.