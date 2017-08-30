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Андрей Ведищев: Цель «Локомотива» - возвращение в Евролигу

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах на предстоящий сезон.

«Как всегда, встреча с членами правления прошла продуктивно. В ходе заседания мы согласовали стратегию улучшения клубной инфраструктуры для подготовки наших молодежных команд и наметили цели на сезон. «Локо» сыграет в трех турнирах, хорошо известных нашим болельщикам. Главные задачи – победа в Кубке Европы, попадание в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ и выход в финал и возвращение в Евролигу. Мы рассчитываем на успех и в розыгрыше Кубка России, в котором примем участие после долгого перерыва», – цитирует Ведищева официальный сайт клуба.

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