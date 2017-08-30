Сергей Карякин: Каспаров признает, что не в состоянии бороться за первые места

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший вторым в турнире по блицу и рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе, оценил выступление Гарри Каспарова, занявшего восьмое место.

«Я с ним пообщался, во всех вопросах, которые касаются шахмат, он абсолютно адекватен и все оценивает правильно. Он признает, что уже не способен бороться за первые места и перешёл в разряд шахматистов почтенного возраста, которые не претендуют на победы в соревнованиях. Но он все равно поддерживает форму, много играет, и с ним интересно обсуждать все, что касается шахмат.

Впечатление от игры с ним хорошее, мы сыграли три партии, две из которых закончились вничью. Одна из них абсолютно по делу, а вот во второй я должен был побеждать, поэтому немного недоволен», — цитирует Карякина ТАСС.