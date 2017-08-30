«Леванте» хочет вернуть Переса в Испанию

Форвард «Арсенала» Лукас Перес может вернуться в Испанию, где им интересуется «Леванте», сообщает Football Espana.

Ранее «канониры» получили запрос о трансфере 28-летнего испанца от «Депортиво», откуда он перешел в клуб в августе 2016 года. Однако если год назад клуб из Ла-Коруньи получил за Переса 20 миллионов евро, то сейчас предлагает за него только 12, что совсем не устраивает «Арсенал».

При этом англичане готовы продать нападающего, который редко выходит на поле. Перес по-прежнему рассчитывает вернуться на «Риасор», из-за чего ранее отказался от вариантов перехода в «Рому», «Фенербахче» и «Ньюкасл». Теперь на игрока претендует «Леванте», после возвращения в примеру рассматривающий возможности усиления атаки.

Отметим, что за один год в премьер-лиге Перес выходил на поле в 11 матчах и забил один гол.