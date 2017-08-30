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Нобель Арустамян: «Рубин» надеется приобрести Подберезкина

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина в «Рубин».

«Новости о Подберезкине я читал с удивлением. Еще зимой мы говорили здесь о жесткой позиции Сергея Галицкого касательно трансферов игроков «Краснодара» в «Спартак», которая сформировалась после скандальной истории с Иваном Репяхом. 

Я не в курсе суммы отступных в контракте у Подберезкина – может, это не 30 миллионов, как у Смолова, а в пять или десять раз меньше. Но только выплатив эту сумму, «Спартак» может рассчитывать на Вячеслава. 

Зато Подберезкин может пойти в другом направлении. Его очень хотел и все еще хочет «Рубин», но пока «Краснодар» никак не решается отпустить российского футболиста, хотя контакты уже между сторонами были. Подчеркиваю еще раз: это связано с грядущим ужесточением лимита, – цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

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