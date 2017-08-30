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Андрей Ватутин: Совет Лиги ВТБ свел весь турнир к Матчу звезд и «Финалу четырех»

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил несогласие с изменением формата решающей стадии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Свое отношение мы уже высказали, и я могу лишь снова выразить сожаление по поводу принятого решения. Теперь в регулярном сезоне нет смысла, в нем не разыгрывается ничего. Не существует даже нормального преимущества домашней площадки в единственном раунде плей-офф, задача для фаворитов фактически сводится к попаданию в восьмерку. А состав финального квартета известен на 90 процентов прямо сейчас. Совет Лиги ВТБ свел весь турнир к четырем-пяти играм – Матчу звезд и «Финалу четырех». Удивлен, что у менеджмента лиги не было позиции при голосовании, хотя именно руководители вынесли этот вопрос на совет.

Воздержавшись, они фактически поддержали перемену, которая не просчитана ни в спортивном, ни в экономическом плане и выглядит просто попыткой свергнуть «надоевший» ЦСКА с пьедестала. Очередная попытка уравнять всех по нижнему уровню. Как писал Николай Бердяев по этому поводу – «уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство, а уравнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу», – цитируют Ватутина «Известия».

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