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«Арсенал» и «Челси» согласовали трансфер Окслейд-Чемберлена, но игрок отказался от перехода

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отказался переходить в «Челси», хотя клубы уже согласовали трансфер за 40 миллионов фунтов, сообщает BBC.

24-летний англичанин считает, что в «Челси» его планировали использовать на позиции вингбэка, тогда как он хочет уйти из «Арсенала», чтобы играть в центре полузащиты.

Теперь Окслейд-Чемберлен, скорее всего, окажется в «Ливерпуле», который также заинтересован в игроке. Однако сумма компенсации будет ниже предложенных «Челси» 40 миллионов. Тем не менее, в «Арсенале» намерены оформить переход полузащитника до закрытия летнего трансферного окна, так как следующим летом он может стать свободным агентом и уйти бесплатно.

Добавим, что Окслейд-Чемберлен выходил в стартовом составе во всех матчах команды в нынешнем сезоне. За шест лет в «Арсенале» он провел 198 матчей.

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