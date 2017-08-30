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Тренер Федор Лапин: У Влодарчика очень высокая мотивация на бой с Гассиевым

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер польского тяжеловеса Кшиштофа Влодарчика Федор Лапин рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с чемпионом мира по версии IBF Муратом Гассиевым. 

- Мы готовимся под конец октября. Мы сейчас в горах в Закопане, с прошлой недели мы начали активную подготовку. Мы раньше тоже тренировались, но сейчас именно активное ОФП.

Система подготовки та же, что и всегда. Просто мы меняем что-то под состояние боксера – что было 10 лет назад и сейчас… По началу тренировок могу сказать, что он готов намного лучше, чем перед последними боями. У него высокая мотивация сейчас, - рассказал Лапин.

Напомним, поединок Гассиев - Влодарчик пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Победитель этого противостояния в полуфинале сразится с победителем встречи Юниер Дортикос (Куба) - Дмитрий Кудряшов (Россия). 

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