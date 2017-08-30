Хеведес проходит медосмотр для «Ювентуса» (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Шальке 04» и сборной Германии Бенедикт Хеведес прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Ювентус».
Об этом сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Iniziano le visite mediche per @BeneHoewedes 🇩🇪 al #JMedical 👉https://t.co/fcWF5Zev7m ⚪️⚫️ pic.twitter.com/FsQZE9nA2X— JuventusFC (@juventusfc) 30 августа 2017 г.
Отметим, что с 2011 года Бенедикт Хеведес был капитаном «Шальке». В этой роли его сменил голкипер Ральф Ферманн.
В составе «Ювентуса» 29-летний футболист призван заменить Леонардо Бонуччи, нынешним летом перешедшего в «Милан».
В 2014 году в составе сборной Германии Хеведес стал чемпионом мира. Также он дважды становился бронзовым призером европейских первенств.
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