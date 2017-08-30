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Хеведес проходит медосмотр для «Ювентуса» (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Шальке 04» и сборной Германии Бенедикт Хеведес прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Ювентус». 

Об этом сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Отметим, что с 2011 года Бенедикт Хеведес был капитаном «Шальке». В этой роли его сменил голкипер Ральф Ферманн. 

В составе «Ювентуса» 29-летний футболист призван заменить Леонардо Бонуччи, нынешним летом перешедшего в «Милан».

В 2014 году в составе сборной Германии Хеведес стал чемпионом мира. Также он дважды становился бронзовым призером европейских первенств.

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