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Сергей Собянин: «Лужники» станут одним из самых безопасных стадионов

Источник:  РИА «Недвижимость»Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности города и стадиона «Лужники» к чемпионату мира 2018 года.

«Сейчас заканчивается создание внешнего периода безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь установят более 2000 видеокамер, сделают двойной периметр безопасности.

Все основные стройки, касающиеся улично-дорожной сети в центре города либо связанные с маршрутами движения участников чемпионата, будут закончены уже в ближайшие недели, а не к чемпионату», – приводит РИА «Недвижимость» слова Собянина.

Напомним, в результате реконструкции к чемпионату мира вместимость «Лужников» увеличилась до 81 тысячи зрителей. Стадион станет главной ареной чемпионата мира. На нем пройдут матч открытия и финал турнира.

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