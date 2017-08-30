Кирсан Илюмжинов: Карлсен примет участие в Кубке мира, а призовой фонд турнира составит 1 млн $

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поделился ожиданиями от Кубка мира-2017, который пройдет в Грузии со 2 по 27 сентября.



- Призовой фонд Кубка мира составит около миллиона долларов.

Карякин уже находится в Грузии, Крамник готовится к турниру, как и Свидлер, Инаркиев и другие. Карлсен подписал контракт на выступление на соревнованиях. Что касается прогнозов, то считаю, что любой гроссмейстер из топ-30 рейтинга FIDE, который будет участвовать в турнире, имеет шансы на победу в Кубке мира, - рассказал Илюмжинов.

Помимо Сергея Карякина, на Кубок мира также заявлены россияне Петр Свидлер, Владимир Крамник, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Алексей Гоганов, Даниил Дубов, Алексей Дреев, Антон Демченко, Максим Матлаков, Владимир Федосеев, Александр Мотылев, Борис Грачев, Владислав Артемьев и Михаил Антипов.