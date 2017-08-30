Хорхе Сампаоли: Важно, чтобы Месси и Дибала дополняли друг друга

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности города и стадиона «Лужники» к чемпионату мира 2018 года.

Сергей Собянин: «Лужники» станут одним из самых безопасных стадионов Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности города и стадиона «Лужники» к чемпионату мира 2018 года.

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес может принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной, сообщает Sport.es.

Суарес может сыграть в матче отбора ЧМ-2018 с Аргентиной Форвард сборной Уругвая Луис Суарес может принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной, сообщает Sport.es.