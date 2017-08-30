Хорхе Сампаоли: Важно, чтобы Месси и Дибала дополняли друг друга
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выразил надежду, что нападающие Лионель Месси и Пауло Дибала смогут сыграться.
«Месси надеется сыграть на еще одном чемпионате мира, в матче против Уругвая нас устроит только победа. Для этого очень важно, чтобы Месси и Дибала взаимодополняли друг друга», — приводит слова Сампаоли Mundo Deportivo.
Матч
Место и дата
01 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция
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