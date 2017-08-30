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Хорхе Сампаоли: Важно, чтобы Месси и Дибала дополняли друг друга

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выразил надежду, что нападающие Лионель Месси и Пауло Дибала смогут сыграться.

«Месси надеется сыграть на еще одном чемпионате мира, в матче против Уругвая нас устроит только победа. Для этого очень важно, чтобы Месси и Дибала взаимодополняли друг друга», — приводит слова Сампаоли Mundo Deportivo.

Матч

Уругвай - Аргентина

Место и дата

01 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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