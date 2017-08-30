Шлеменко открыл еще одну спортивную площадку на улице Омска (видео)
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, который выступает в лиге Bellator в среднем весе, открыл очередную спортивную площадку на улице Омска.
«Сегодня запустили людей на площадку. Как сами видите, дети очень рады. Все тренируются. Все желающие могут прийти и позаниматься. Будем рады видеть здоровых, крепких, сильных людей», - сказал Шлеменко.
Отметим, что это не первая спортивная площадка, которую сделал в Омске Александр Шлеменко вместе со своей командой.
Также добавим, что недавно Шлеменко вернулся из США, где его ученик Андрей Корешков нокаутировал американца Чиди Нжокуани в первом раунде в рамках турнира Bellator 182. Сам Александр выйдет в «клетку» 21 октября. Он сразится против голландского бойца Гегарда Мусаси в рамках турнира Bellator 185.