Шлеменко открыл еще одну спортивную площадку на улице Омска (видео)

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, который выступает в лиге Bellator в среднем весе, открыл очередную спортивную площадку на улице Омска.

«Сегодня запустили людей на площадку. Как сами видите, дети очень рады. Все тренируются. Все желающие могут прийти и позаниматься. Будем рады видеть здоровых, крепких, сильных людей», - сказал Шлеменко.

Отметим, что это не первая спортивная площадка, которую сделал в Омске Александр Шлеменко вместе со своей командой.

Наши первые тренировки на нашей площадке, присоединяйтесь @shlemenkostormschool @newstreamsport @rodnyegoroda Публикация от Storm (@alexandershlemenko) Авг 30 2017 в 1:11 PDT

Также добавим, что недавно Шлеменко вернулся из США, где его ученик Андрей Корешков нокаутировал американца Чиди Нжокуани в первом раунде в рамках турнира Bellator 182. Сам Александр выйдет в «клетку» 21 октября. Он сразится против голландского бойца Гегарда Мусаси в рамках турнира Bellator 185.