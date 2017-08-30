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Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинец Гильермо Ригондо с нетерпением ждет момента, когда его поединок с украинцем Василием Ломаченко будет официально анонсирован. 

Промоутер Ломаченко Боб Арум косвенно подтвердил, что поединок между двумя олимпийскими чемпионами состоится в Нью-Йорке, на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» 9 декабря.

«Кто я такой, чтобы спорить с Бобом? Пришлите, мне, наконец, контракт на бой. Это все, чего я хочу!», - написал Ригондо в своем твиттере.

- Мы согласовали все спорные моменты. Думаю, теперь переговоры могут завершиться очень быстро. Гильермо может боксировать в любой категории от 122 до 130 фунтов, - в свою очередь рассказал промоутер Дино Дува, представляющий интересы кубинца.

Напомним, Гильермо Ригондо владеет чемпионским поясом WBA в категории до 55,2 кг, а Василий Ломаченко - чемпион WBO в весе до 59 кг.

Украинский боксер пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. 

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