Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)

Кубинец Гильермо Ригондо с нетерпением ждет момента, когда его поединок с украинцем Василием Ломаченко будет официально анонсирован.

Промоутер Ломаченко Боб Арум косвенно подтвердил, что поединок между двумя олимпийскими чемпионами состоится в Нью-Йорке, на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» 9 декабря.



«Кто я такой, чтобы спорить с Бобом? Пришлите, мне, наконец, контракт на бой. Это все, чего я хочу!», - написал Ригондо в своем твиттере.

If Bob say so who am I to denied it! 🇨🇺🥊🇺🇦 #NotAfraid https://t.co/NBhJieFAzZ

All I want to know is this.... where is my contract at? 🤣😂😅 #Bring it on!!!!