Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий язык

Форвард «Динамо» Евгений Артюхин прокомментировал свой переход в клуб и высказался об отношении к себе болельщиков команды.

– Прекрасно понимаю болельщиков «Динамо», – приводит слова Артюхина официальный сайт клуба. – С их точки зрения любить меня не за что, ведь я всегда играл против бело-голубых. В свою очередь и они должны понимать, что мои габариты определяют мой силовой стиль игры. Признаю, где-то на грани.

Я выполняю на льду свою роль, и, конечно, она не нравится болельщикам соперника. Готов встретиться с представителями динамовских болельщиков пообщаться с ними, обсудить те эпизоды, хоть эти воспоминания для меня и неприятны. Думаю, они поймут меня, и мы найдем общий язык. Повторюсь, травмы ребятам (Яласваара, Терещенко) я наносить не хотел и сожалею, что так получилось.

– Также болельщиков «Динамо» настораживает то, что вы очень много удаляетесь.

– Да, большое количество штрафных минут – мой минус. Знаю это и стараюсь исправить ситуацию. Иногда эмоции зашкаливают, допускаешь ошибки. Опять же, силовой прием – это техническое действие, которое можно провести не идеально. Из-за моей репутации судьи относятся ко мне со всей строгостью, отсюда и обилие штрафных минут. И те же габариты играют свою роль. Понимаете, я не могу попасть плечом в плечо тому же Мишке Анисину… Но я работаю над собой. Надеюсь, именно болельщики «Динамо» увидят и оценят результат этой работы.

– Что вы скажете болельщикам?

– Я являюсь воспитанником школы ЦСКА, и конечно знаю, что болельщики ЦСКА и «Динамо» находятся в дружественных отношениях. Поэтому вступать за «Динамо», в котором выступали легендарные Мальцев, Давыдов, Васильев — это большая честь для меня. У клуба великая история и славные традиции. Готов биться за букву «Д» на груди в каждом матче, доказывая болельщикам, что Артюхина можно не любить, но он всегда выкладывается на все сто процентов за ту команду, цвета которой защищает.

34-летний форвард дебютировал за «Динамо» во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1 Б).