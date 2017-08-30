Манчини недоволен трансферной кампанией «Зенита», но не задумывается об отставке

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не собирается покидать петербургский клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, Манчини не до конца доволен трансферной политикой «Зенита». Итальянского специалиста разочаровал срыв трансфера тунисского защитника Аймена Абденнура. Ранее Corriere dello Sport, сообщила, что Манчини может покинуть «Зенит».

Напомним, Манчини возглавляет «Зенит» с лета 2017 года. Под его руководством команда вышла в групповой этап Лиги Европы. В РФПЛ петербуржцы с 20 очками после восьми игр возглавляют турнирную таблицу.

Следующий матч петербуржцы проведут 10 сентября в Москве против «Динамо».