Елена Остапенко: Порзингис очень популярен в Латвии, его и в Нью-Йорке многие знают

12-я ракетка мира Елена Остапенко после победы над Ларой Арруабарреной из Испании в первом круге US Open ответила на вопросы о латвийском баскетболисте Кристапсе Порзингисе.

«Я знаю, что он подписан на меня в инстаграме, – приводит слова Остапенко официальный сайт турнира. – Здорово, что он опубликовал пост о моей победе на Roland Garros.

Но я никогда с ним не общалась и не видела его. Мы из разных городов. Он живет в городе в двух часах езды от столицы. Я знаю, что он играет в Нью-Йорке. Возможно, во время US Open он придет на матчи, и у нас будет шанс встретиться.

Вообще, он очень популярен в нашей стране, так как баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Латвии. Да, он очень известен. Даже здесь, в Нью-Йорке, многие знают его».

Напомним, с 2015 года Порзингис выступает в НБА за «Нью-Йорк Никс».