Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Торпедо
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Остапенко: Порзингис очень популярен в Латвии, его и в Нью-Йорке многие знают

Источник:  US OpenКомментарии

12-я ракетка мира Елена Остапенко после победы над Ларой Арруабарреной из Испании в первом круге US Open ответила на вопросы о латвийском баскетболисте Кристапсе Порзингисе.

«Я знаю, что он подписан на меня в инстаграме, – приводит слова Остапенко официальный сайт турнира. – Здорово, что он опубликовал пост о моей победе на Roland Garros.

Но я никогда с ним не общалась и не видела его. Мы из разных городов. Он живет в городе в двух часах езды от столицы. Я знаю, что он играет в Нью-Йорке. Возможно, во время US Open он придет на матчи, и у нас будет шанс встретиться.

Вообще, он очень популярен в нашей стране, так как баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Латвии. Да, он очень известен. Даже здесь, в Нью-Йорке, многие знают его».

Напомним, с 2015 года Порзингис выступает в НБА за «Нью-Йорк Никс».

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Арруабаррена Л. (Испания) - 6:2, 1:6, 6:1

Место и дата

29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работалиШвейцарец Роджер Федерер подвел итоги матча первого круга US Open против американца Фрэнсиса Тиафу.Каролина Плишкова: Меня удивила готовность ШараповойПервая ракетка мира Каролина Плишкова после победы над Магдой Линетт из Польши в первом круге US Open высказалась о своих впечатлениях от матча между Симоной Халеп и Марией Шараповой.Йоветич и Кейта перешли в «Монако», Надаль и Федерер вышли во 2-й круг US Open, а «Трактор» обыграл «Магнитку». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Федерер на старте US Open победил ТиафоВ рамках первого круга US Open третья ракетка мира, швейцарец Рождер Федерер одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4Остапенко вышла во второй круг US Open, победив АрруабарренуВ матче первого круга US Open латвийская теннисистка Елена Остапенко победила испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:2, 1:6, 6:1.
MMA
Как завершится бой Александр Волков — Стефан Штруве? Опрос
Бокс
Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)
Хоккей
Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий язык
MMA
Шлеменко открыл еще одну бесплатную спортивную площадку на улице Омска (видео)
все новости
Нью-Йорк
Нью-Йорккалендарьстатистика
Елена Остапенко
Елена Остапенковсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour
US Open
US Open