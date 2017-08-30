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Стипе Плетикоса: Приеду поддержать «Спартак» в Словении

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса намерен поддержать красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионов, который состоится 13 сентября на выезде против «Марибора».

«Обязательно поеду в Словению и болеть, конечно, буду за «Спартак». «Марибор» — непростой соперник, эта команда очень здорово выглядела в Лиге чемпионов. Смотрел ее отборочный матч с боснийцами. Но если «Спартак» будет играть так, как он может, и не допустит ошибок, это решит исход противостояния», — цитирует Плетикосу официальный сайт «Спартака».

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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