Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Торпедо
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Польский пловец Карась переплыл Балтийское море за 28,5 часа

Источник:  ТАССКомментарии

Польский спортсмен Себастьян Карась переплыл Балтийское море на участке между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм.

Расстояние, которое преодолел Карась, составило около 100 километров. Эту дистанцию он преодолел за 28,5 часа. Как утверждают польские СМИ, это первое подобное достижение в мире, которое может быть занесено в Книгу рекордов Гинесса.

Сообщается, что на всем отрезке пути спортсмена сопровождало небольшое судно. На некоторых участках высота волн достигала двух метров, а температура воды составляла около 20 градусов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
MMA
Как завершится бой Александр Волков — Стефан Штруве? Опрос
Бокс
Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)
Хоккей
Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий язык
MMA
Шлеменко открыл еще одну бесплатную спортивную площадку на улице Омска (видео)
все новости