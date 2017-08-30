Польский пловец Карась переплыл Балтийское море за 28,5 часа

Польский спортсмен Себастьян Карась переплыл Балтийское море на участке между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм.

Расстояние, которое преодолел Карась, составило около 100 километров. Эту дистанцию он преодолел за 28,5 часа. Как утверждают польские СМИ, это первое подобное достижение в мире, которое может быть занесено в Книгу рекордов Гинесса.

Сообщается, что на всем отрезке пути спортсмена сопровождало небольшое судно. На некоторых участках высота волн достигала двух метров, а температура воды составляла около 20 градусов.