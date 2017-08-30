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«Рейнджерс» выведут из обращения 19-й номер Рателя

Источник:  NHLКомментарии

«Рейнджерс» принял решение увековечить 19-й номер, под которым в 1960-1970-х годах играл форвард Жан Ратель. Торжественная церемония пройдет 25 февраля в Нью-Йорке перед матчем с «Детройтом».

В составе «Рейнджерс» Ратель провел 16 сезонов и набрал 817 (336+481) очков. Канадцу принадлежит рекорд клуба – в шести сезонах подряд он забрасывал не менее 30 шайб.

11 февраля 1968 года он забил последний гол на старой арене «Мэдисон Сквер Гарден», а через семь дней вышел на стартовое вбрасывание в новом здании стадиона.

«Жан Ратель – один из величайших хоккеистов, когда-либо выступавших в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», – сказал президент клуба Глен Сатер. – Лишь некоторые игроки могут сравниться с Жаном в плане мастерства, изящества и достоинства. Он демонстрировал эти качества на льду и в жизни.

Мне посчастливилось играть вместе с ним в «Рейнджерс», и я горжусь, что мы до сих пор остаемся друзьями. Для меня честь объявить, что его номер займет свое место под сводами «Мэдисон Сквер Гарден».

В 1975 году «Рейнджерс» обменяли Рателя в «Бостон», в котором он играл до конца карьеры.

В начале этого года Рателя включили в список 100 величайших игроков НХЛ.

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