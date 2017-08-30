Дмитрий Шляхтин: У «Крыльев» появилась картина игры

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин позитивно оценивает игру «Крыльев Советов» в новом сезоне.

- Появилась картина игры, все футболисты, у которых есть потенциал – (Георгий) Зотов, (Денис) Ткачук, (Сергей) Корниленко, другие – начинают набирать кондиции. Появляется сыгранность, команда неплохо сыграла в последнем матче с «Сибирью» (победа - 3:0), но сейчас будет тяжелый сентябрь, где будут важные игры – «Оренбург», «Балтика», «Енисей». Что касается Кубка, то задач не стоит – идет как идет, - рассказал Шляхтин.

Напомним, в данный момент команда Андрея Тихонова с 25 набранными очками лидирует в первенстве ФНЛ.

